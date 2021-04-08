США вновь пообещали вывести войска из Ирака, но сроки не обозначили

Вашингтон объявил о готовности вывести все оставшиеся войска из Ирака, однако стороны до сих пор не установили график.

Первый «стратегический диалог» с Ираком при администрации президента США Джо Байдена состоялся на фоне почти ежедневного обстрела американских баз со стороны военных шиитских военизированных группировок, связанных с Ираном, сообщает France24.

Договоренности США и Ирака

В ходе видеоконференции, проведенной госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны согласились, что иракские силы готовы взять на себя большую ответственность.

«Стороны подтвердили, что военная миссия сил США и коалиции теперь перешла к миссии, сосредоточенной на обучении и консультировании, что позволяет перебросить все оставшиеся боевые силы из Ирака. Сроки будут определены в ходе предстоящих технических переговоров», — говорится в совместном заявлении.

СМИ подчеркивают, что Ираку приходится балансировать на грани между взаимоотношениями с США и Ираном — соседом со схожими религиозными убеждениями.

Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал за резолюцию, предусматривающую вывод иностранных войск из страны. Решение было принято после убийства командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США недалеко от аэропорта Багдада. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских солдат, входящих в состав войск международной коалиции.

В феврале Байден приказал нанести авиаудары по целям в Сирии, связанным с иранскими военизированными формированиями, после того, как в результате ракетного удара погиб представитель возглавляемой США коалиции и были ранены американские служащие.

Предшественник Байдена, Дональд Трамп, приказал вывести войска из Ирака и Афганистана еще в 2019 году. Несмотря на то, что численность американских военных действительно сократилась в каждой из этих стран, полного вывода войск так и не состоялось.

Советник Ирака по национальной безопасности Касем аль-Араджи пообещал приложить усилия для защиты иностранных сил и подтвердил, что Соединенные Штаты продвинутся вперед и выведут свои войска.

«Американская сторона пообещала вывести значительную часть своих войск из Ирака», — заявил он.

Пентагон отказался указать сроки вывода, заявив, что они будут проработаны в ходе технических переговоров.

США меняют приоритеты

Бывший президент Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, в 2009 году вывел все силы США из Ирака во исполнение своих обещаний после вторжения 2003 года. При этом он же отправил войска в 2014 году в Ирак и Сирию под предлогом борьбы против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

В совместном заявлении США и Ирака говорится, что американские войска остались в стране исключительно «для поддержки усилий Ирака в борьбе с ИГ», но переходят к «обучению, оснащению и оказанию помощи» иракским силам. Эти изменения «отражают успех их стратегического партнерства и обеспечивают поддержку продолжающимся усилиям (сил безопасности Ирака) по обеспечению того, чтобы ИГ больше никогда не могло угрожать стабильности Ирака».

По мнению экспертов, вывод войск из Ирака связан с тем, что Байден все больше стремится снизить приоритет ближневосточных войн и выделить больше ресурсов на глобальное соперничество с Китаем.

1 Организация запрещена на территории РФ.