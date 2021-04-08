Захарова резко высказалась о предложении США бойкотировать зимние ОИ в Пекине

Москва, 8 апреля. Инициатива США о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине является «невероятной пошлостью». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях.

Вашингтон предлагает другим странам бойкотировать соревнования, которые запланированы на 2022 год, из-за неких нарушений прав человека со стороны правительства КНР и якобы геноцида уйгуров. Захарова уверена, что США вообще не могут «заикаться» о подобных вещах.

«Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр», — написала представитель МИД РФ.

Госдеп США ранее заявил, что Запад не будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, но найдет другой способ выразить недовольство. Ведомство намерено провести соответствующие переговоры с другими странами.