В США вновь заговорили о высылке российских дипломатов

Вашингтон, 8 апреля. Американские власти в очередной раз рассматривают вопрос о выдворении из страны российских дипломатов. Причиной называется якобы их причастность к «разведке», пишет Bloomberg.

Знакомые с ситуацией источники в интервью с журналистами раскрыли детали обзора хакерской атаки через SolarWinds и «вмешательства» в американские выборы. Его авторами выступили официальные лица администрации президента Джозефа Байдена.

Ранее минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока — 2». Журналисты Politico сообщили о намерении Вашингтона внести в черный список швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига.