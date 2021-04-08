Россотрудничество продолжит работать в Киеве вопреки санкциям

Киев, 8 апреля. Здание столичного филиала Россотрудничества на Украине закроется. Однако ведомство продолжит организацию культурных мероприятий, несмотря на введенные против него санкции.

Готовность к дальнейшему осуществлению деятельности в Киеве подтвердил заместитель главы федерального агентства Павел Шевцов. По его словам, за последние два года благодаря пандемии стал широко использоваться онлайн-формат, который и планируется применить в конкретном случае.

«В соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», — отметил Шевцов.

Ответные меры против Украины будут приняты после того, как Россотрудничество убедится в безопасности своих сотрудников в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков, комментируя решение о включении филиала в черный список.