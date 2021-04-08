Специалисты AstraZeneca изучат причины тромбоза после прививки

Лондон, 8 апреля. Разработчики лекарства от британско-шведской компании AstraZeneca проводят исследования. Они намерены установить, почему после вакцинации препаратом у пациентов образуются тромбы.

AstraZeneca в тесном партнерстве с местными структурами, отвечающими за здравоохранение, проводит работу над изменениями в описании вакцины от COVID-19. Кроме того, разработчики исследуют существующие прецеденты с образованием тромбов у некоторых пациентов.

Создатели лекарства выясняют эпидемиологические причины участившихся случаев и возможные механизмы их устранения, заявили в компании. Вместе с тем разработчики подчеркнули, что речь идет об «исключительно редких случаях», в целом препарат безопасен.

Ранее в Евросоюзе признали, что в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca необходимо внести тромбоз. Ряд стран уже приостановили распространение лекарства, чтобы предотвратить случаи смерти пациентов.