Германия готовится начать переговоры по закупке российской вакцины «Спутник V»

Берлин, 8 апреля. ФРГ подготавливается к предварительным переговорам с Россией о закупке препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава страны Йенс Шпан.

Однако переговоры начнутся только после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По заявлению Еврокомиссии, ЕС пока не планирует вести переговоры и заключать предварительный контракт с Россией о поставках препарата. В ходе предварительного разговора Германии и России, Берлин планирует узнать о количестве препарата, которое Москва сможет предоставить.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер недавно заявил, что страна готова закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если препарат одобрят в европейском регуляторе.