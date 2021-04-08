Netflix выкупил права на показ сериала о Канье Уэсте за 30 млн долларов

Вашингтон, 8 апреля. Документальный мини-сериал про Канье Уэста будет выходить на сервисе Netflix. Стриминговая платформа заплатила за права на него 30 миллионов долларов.

Съемки документального сериала длились почти 20 лет. Проект будет включать в себя неопубликованные кадры с рэпером, этапы становления карьеры Уэста и многие значимые события из его жизни. Создатели даже затронули неудачную президентскую кампанию в 2020 году и смерть его матери Донды.

Остальные детали шоу пока не разглашаются. Кто выступит режиссером, тоже неизвестно. Пока у будущего сериала нет точного названия. Эпизоды начнут выпускать уже в текущем году.

Это не первый проект, на который Netflix приобрел права. В конце марта 2021 года стало известно, что стриминговый сервис включит в свою линейку Originals российский фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Ленту переведут на несколько языков.