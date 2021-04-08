Комедиантка Михалкова дала совет одиноким дамам для знакомства с холостяком

Москва, 8 апреля. Актриса, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала одиноким девушкам, где можно искать приятного холостого мужчину. Она привела в пример свою встречу с соседом.

Комедиантка поделилась в Instagram забавным лайфхаком. В продуктовом магазине она встретила соседа, который отсыпал ей комплиментов. По словам Юлии, одинокого и приятного мужчину можно найти в отделе полуфабрикатов.

Звезда предположила, что этот совет может быть действительно рабочим. Вряд ли бы женатый мужчина с хорошей хозяйкой в доме стал выбирать в магазине полуфабрикаты. Михалкова отметила, что сосед при встрече выразил ей искреннюю благодарность за публикации в соцсетях.

«Он мне сказал: «Юля, я искал преподавателя, который позанимался бы со мной техникой речи. И водитель показал вашу сторис. Это самая полезная информация, которую я видел за последние полгода», — рассказала актриса.

Она отметила, что получить такой отзыв ей было крайне приятно. И если бы она в этот момент искала отношения, то не оказалась бы от дальнейшего общения с молодым человеком.

Недавно сайт знакомств выявил самый популярный тип мужчин. Оказалось, что 75% одиноких женщин выбирают избранника с «пузом».