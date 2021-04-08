В США может появиться 51-й штат через несколько недель

Палата представителей США проголосует за то, чтобы сделать Вашингтон, округ Колумбия (Washington D.C.), 51-м штатом в течение недели с 19 апреля.

Элеонора Холмс Нортон, делегат от округа Колумбия, сообщила FoxNews, что комитет по надзору Палаты представителей проголосует по ее законопроекту 14 апреля. Затем комитет отправит документ на голосование уже непосредственно в Палату представителей.

«Палата представителей сделает исторический шаг в исправлении монументальной ошибки, которая заключается в отказе 712 000 американским налогоплательщикам, проживающим в столице страны, участвовать в голосовании в конгрессе и в самоуправлении без вмешательства конгресса в местные дела», — говорится в заявлении Нортон.

Палата представителей, возглавляемая демократами, однажды уже пыталась наделить округ Колумбия статусом штата, но в прошлом году закон был похоронен в Сенате США, контролируемом Республиканской партией. Нортон подчеркнула, что в этот раз она настроена оптимистично и надеется на принятие закона, несмотря на очень незначительный перевес демократов в Палате представителей.

В округе Колумбия проживает более 700 тыс. человек — больше, чем в штатах Вайоминг и Вермонт. Но у жителей нет представителей с правом голоса в конгрессе или полного контроля над местными законами. Однако, согласно открытым данным за 2019 год, округ Колумбия заплатил больше федеральных налогов, чем 21 штат, и больше на душу населения, чем любой штат.

Согласно инициативе Нортон, название 51-го штата останется Washington D.C, но вместо District of Columbia будет Douglass Commonwealth («Содружество Дугласа») в честь Фредерика Дугласа — писателя, одного из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки. Округ Колумбия в таком случае будет иметь полный контроль над местными делами и представительство в конгрессе (два сенатора и один представитель в Палате представителей).

Территория вокруг Белого дома, Капитолия, Верховного суда и Национальной аллеи будет выделена в федеральный округ, контролируемый конгрессом. Называться эта территория будет Столицей (The Capital).

Против образования нового штата категорически выступают республиканцы. По их мнению, это попытка захвата власти демократами, призванная склонить чашу весов в Сенате США в пользу демократов, добавив двух сенаторов из «оплота либералов».

Американские СМИ обращают внимание, что для принятия закона, названного H.R.51, необходимо набрать 60 голосов. На данный момент его пока поддерживают только 50 сенаторов.

Отметим, пока Washington D.C. стремится стать 51-м штатом, Техас предпринимает очередную попытку отделиться от страны. В начале года депутат штата Техас Кайл Бидерманн подал законопроект 1359, известный как «Закон о референдуме о независимости Техаса», который позволит гражданам штата голосовать по вопросу о том, следует ли Законодательному собранию создать совместный временный комитет для разработки плана о получении независимости для региона.

Это уже не первая попытка Техаса получить независимость, однако каждый раз она жестко блокируется федеральными властями.