ПСЖ переиграл «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мюнхен, 8 апреля. Немецкая «Бавария» дома уступила французскому «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Итоговый счет встречи 3:2.

Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один гол на счету Маркиньоса. В составе «Баварии» забитыми мячами отметились Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. За последние семь лет мюнхенцы впервые пропустили три мяча на домашней арене в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. «Бавария» не проигрывала на «Альянц-Арене» в официальных встречах с 30 ноября 2019 года.

Немецкая команда является действующим победителем турнира. Ответная игра состоится в Париже 13 апреля.

Недавно прошел еще один четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.