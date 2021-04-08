Байден может сегодня объявить об ужесточении мер по контролю над оружием в США

Президент США Джо Байден объявит о новых мерах исполнительной власти по контролю над оружием в четверг, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки во время общения с журналистами не стала вдаваться в подробности предстоящего заявления Байдена, добавив лишь, что завтра президенту будет «что еще сказать».

Неделей ранее американские СМИ впервые сообщили о приближении исполнительного распоряжения — после трех недавних массовых расстрелов в городе Боулдере (штат Колорадо), Атланте (Джорджия) и округе Ориндж в Южной Калифорнии. Предполагается, что поправки Байдена коснутся требования проходить биографическую проверку всем, кто приобретает огнестрельное оружие. Ожидается, что на мероприятии в четверг к главе Белого дома присоединится генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Точно неизвестно, какие еще пункты будут значиться во вносимых поправках. На прошлой неделе 100 демократов Палаты представителей обратились к Байдену с призывом принять меры в отношении покупки штурмовых винтовок.

Президент США ранее выступал за полный запрет продажи штурмового оружия и оружейных магазинов большой вместимости. Скорее всего, Конгресс США поддержит его инициативу.

«Я думаю, что президент Байден попытается избежать ответственности за происходящее с помощью новых указов», — заявил Fox News Алан Готтлиб, основатель Фонда Второй поправки, добавив, что его организация «готова пойти в суд», если Байден примет запрет.

Администрация Байдена также настаивает на принятии двух законопроектов, которые недавно прошли через Палату представителей. Эти документы расширяют возможности федеральных проверок анкетных данных при покупке любого огнестрельного оружия и увеличивают период проверки анкетных данных с трех дней до минимум десяти рабочих дней. Один из законопроектов закроет «лазейку», благодаря которой разрешается продажа оружия, если проверка биографических данных не завершена в течение трех дней.

Как сообщал ранее ФАН, в начале марта Палата представителей, возглавляемая демократами, одобрила закон о контроле над огнестрельным оружием, расширяющий проверку анкетных данных. Голосование прошло после заявления Псаки о том, что контроль над огнестрельным оружием является личным приоритетом для Байдена. Поправки в закон запрещают продажу, передачу, производство и импорт штурмового оружия военного типа и магазинов с боеприпасами большой вместимости.