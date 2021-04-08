Врач Безымянный рассказал о причинах инфаркта у молодых людей

Москва, 8 апреля. Инфаркт миокарда все чаще стал случаться у молодых людей в возрасте 25–30 лет. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

Сигналом может стать любая резкая боль в грудной клетке, отдающая в левую руку или лопатку. Иногда она может привести к развитию резкого кашлевого рефлекса. При этом врач отметил, что такую боль нельзя купировать обезболивающими препаратами.

«Необходимо, чтобы врач оценил состояние пациента, сделал электрокардиограмму и уже после этого исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение», — пояснил Безымянный в интервью телеканалу «Звезда».

Инфаркт возникает из-за образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Причиной этому могут служить такие вредные привычки, как нарушение холестеринового обмена, курение, прием различных психотропных веществ и т. д.

Недавно кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов рассказал, что заражение коронавирусом обостряет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что грозит серьезными последствиями для организма.