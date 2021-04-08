Законопроект о возрасте выхода на пенсию в РФ внесли в Госдуму

Москва, 8 апреля. Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму предложение о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Кроме того, депутаты высказали свое мнение насчет Пенсионного фонда РФ. Лидер фракции Сергей Миронов уверен, что «пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета».

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», — сообщила пресс-служба.

Центральный банк ранее заявил о готовности поддержать идею по увеличению налогового вычета в России. Граждане смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей.