Пушков ответил на заявление Госдепа о взаимоотношении США и России

Москва, 8 апреля. Вашингтон стремится диктовать Москве свои условия взаимоотношений. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он ответил на заявление Госдепартамента США, который заверил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с РФ, несмотря на ряд разногласий. Пушков уверен, что на самом деле Вашингтон преследует совсем другую цель.

«США хотят, чтобы мы вернули посла и соглашались на инициативы их президента, а они будут нам постоянно угрожать и расширять санкции — вот чего они хотят. Все остальное — пение госдеповских сирен, направленное на достижение одной цели — диктовать нам условия отношений», — написал Пушков.

Сенатор ранее заявил, что США станут мировым лидером по социальной деградации из-за легализации наркотиков. Пушков отметил, что радикалы чувствуют себя комфортно во всех сферах жизни.