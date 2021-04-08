Politico сообщила об утверждении Минюстом США новых санкций против «СП-2»

Вашингтон, 8 апреля. Министерство юстиции США приняло два пакета санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в администрации.

Вашингтон может добавить в черный список швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Предложения о санкциях попадут в Конгресс только в мае.

Окончательное решение примет президент США Джо Байден, поэтому пока неизвестно введут ли очередные санкции в отношении участников строительства газопровода. Вашингтон рассматривает кандидатуру спецпосланника США по переговорам о прекращении строительства «Северного потока — 2». Некоторые специалисты предполагают, что это назначение может отсрочить введение пакетов санкций.

Ранее Politico сообщила, что должность спецпосланника может занять экс-спецпосланник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн. Он пока не дал свой ответ на предложение Белого дома.