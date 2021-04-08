Госдеп объявил о заинтересованности США в стабильных отношениях с Москвой

Вашингтон, 8 апреля. Вашингтон рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, несмотря на «глубокие разногласия». Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Он прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о возвращении российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон. Представитель России покинул США после оскорблений американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

«Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия», — заявил Прайс.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что возвращение посла Анатолия Антонова в США произойдет только после нормализации отношений с Белым домом. Называть точные даты пока рано.