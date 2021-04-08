Кристина Асмус поразила поклонников непривычно пышными формами

Москва, 8 апреля. Актриса Кристина Асмус удивила подписчиков в Instagram архивным снимком, на котором предстала в необычном образе: ее формы выглядят значительно пышнее, чем обычно.

Артистка пообщалась с подписчиками в сторис своего Instagram в формате вопрос/ответ. Один из поклонников попросил (или по тону, скорее, потребовал) показать «фото, когда была толстой». Асмус не заставила себя ждать.

Актриса опубликовала архивный кадр, датированный 2012 годом, который был сделан на съемках фильма «Zолушка», где она исполнила главную роль. На фото звезда предстала в образе своей героини: в коктейльном платье на тонких бретелях без нижнего белья. Выгодно отличал снимок от остальных — пышная грудь знаменитости.

«И когда грудь была», — подписала она снимок, добавив смайлик.

Асмус отличается самоиронией и умеет посмеяться над собой. На прошлой неделе, в День смеха, 32-летняя актриса повеселила своих поклонников, опубликовав «честное» селфи из ванной. Обнаженная артистка положила голову на бортик и состроила забавную гримасу. В подписи к фото она не без иронии призвала подписчиков «не пугаться», подчеркнув, что фото было сделано «без фотошопа, фильтров, любых вмешательств и без одежды».

Поклонники поддержали звезду, осыпав ее натуральную красоту комплиментами.