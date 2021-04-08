Государство вернет 13% от стоимости обучения в автошколе

Москва, 8 апреля. Налоговый вычет в размере 13% от суммы, потраченной на обучение не превышающей 120 тыс. рублей, можно запросить от государства. Об этом рассказали эксперты журнала «За рулем».

Кэшбэк от государства могут получить не все. Для этого нужно быть официально трудоустроенным или иметь иной источник заработка, но при этом платить подоходный налог 13%.

Также граждане России или иностранцы должны проживать в стране более 183 дней подряд и проходить обучение в лицензированной школе. Налоговый вычет можно запросить при предъявлении договора и платежных документов в течение трех лет после оплаты, отметили эксперты.

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