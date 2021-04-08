Фастфуд может привести к неврологическим нарушениям

Лос-Анджелес, 7 апреля. Проблемы с памятью и повышенная тревожность проявилась у мышей, которые употребляли фастфуд с детства. Об этом рассказали американские ученые.

Эксперимент на грызунах показал, что «западная диета» приводит не только к проблемам с лишним весом и обменом веществ, но и к неврологическим и когнитивным нарушениям. Она заключается в употреблении большого количества высококалорийной пищи с большим содержанием жира.

Мыши, которые с раннего возраста питались согласно названному рациону, стали заметно глупее. Кроме того, ученые обнаружили, что у животных выработалась зависимость. Они буквально сходили с ума от сладкого, жаренного и фастфуда.

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова недавно предложила альтернативу вредной пищи. Фастфуд можно заменить салатом из свежих овощей без заправки, йогуртом со свежими ягодами или сэндвичем с рыбой.