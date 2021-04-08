Никаких секретов нет: Хазанов впервые ответил на обвинение в хищении 40 млн рублей

Москва, 7 апреля. За скандалом с обвинениями в хищении средств Московского театра эстрады стоит заказчик, возможно, желавший лишить Геннадия Хазанова должности худрука театра, заявил сам народный артист РСФСР.

В марте появились сообщения о том, что Хазанов якобы вывел через ИП своей супруги из Театра эстрады более 40 млн рублей. Впервые худрук театра прокомментировал эти обвинения. В эфире программы «Легенда» на канале RTVI он рассказал, что была куплена световая аппаратура, которая была крайне необходима театру в тот момент. Но у театра не было достаточно средств, чтобы приобрести все необходимое. Поэтому оборудование закупалось на собственные деньги.

«И совершенно естественно она [аппаратура] была предложена театру в аренду, причем условия этой аренды были очень выгодны для театра, потому что было подписано на 36 месяцев, на три года, с тем, что после выплаты аренды аппаратура остается в театре. <…> Это просто отдача аппаратуры в постепенное погашение, в лизинг, если можно так сказать», — уточнил Хазанов.

Артист выразил мнение, что те, кто организовал этот скандал, тщательно искали болевые точки, чтобы обвинить его в нарушении закона. Однако у них ничего не получилось, потому что сам бы он никогда не пошел на подобные нарушения.

«Я же прекрасно знал, с чем я имею дело, что это моя супруга, и это ее ИП. <…> Тут никаких секретов нет. Люди, которые это организовывали, рассчитывали в перспективе, что могут попортить немножко кровь человеку, а может, надеялись, что и театр у него заберут. Кто-то за этим стоит. Человек, у которого есть интерес к театру, который переживает период реконструкции с 2018 года», — подытожил он.

В 1997 году Хазанов стал главой Театра эстрады, сменив на этом посту скончавшегося Бориса Брунова. Он превратил театр в площадку концертов и антреприз, понимая, что классическая эстрада постепенно остается в прошлом. Сегодня, помимо руководства театром, артист принимает участие в драматических постановках Театра Антона Чехова и других. Он ведет телепрограммы, а кроме того, без него не обходятся юбилеи и концерты многочисленных друзей.