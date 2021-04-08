Zoom готова продолжить обслуживание российского рынка и стран СНГ

Нью-Йорк, 7 апреля. Американская компания Zoom Video Communications продолжает оставаться приверженцем предоставления услуг российским клиентам и рынку стран СНГ.

Готовность к дальнейшей работе с Россией и странами межгосударственной организации подтвердил представитель компании. Он в беседе с ТАСС рассказал о намерениях руководства выработать собственный подход к деятельности в регионе. Все российские пользователи имеют право войти в аккаунт приложения напрямую через сайт предприятия.

«Нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom», — отметил собеседник издания.

Ранее администрация ресурса ограничила доступ к приложению для видеоконференцсвязи государственным учреждениям. При этом в компании не смогли подтвердить или опровергнуть новость. Руководство поручило провести проверку сообщений СМИ. Предполагается, что заявление распространило агентство, осуществляющее продажи на партнерской основе.