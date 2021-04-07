Дмитрий Маликов объяснил, как привить детям любовь к фортепиано

Санкт-Петербург, 7 апреля. Певец и композитор Дмитрий Маликов поделился секретами, как привить ребенку любовь к игре на фортепиано.

Музыкант в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что сегодня дети далеко не всегда хотят учиться играть на фортепиано только на классической музыке. Чтобы заинтересовать их, в обучение можно внедрять современные песни.

«Сейчас чисто на классике дети не очень хотят воспитываться. Надо, наверно, внедрять и современные песни. Только чтобы они были хорошими, чтобы была обязательно народная культура», — отметил Маликов.

В репертуар, по мнению композитора, можно включать и эстрадную музыку, однако хорошо бы, чтобы это были композиции мирового значения: песни Элтона Джона или Фредди Меркьюри. Учиться нужно на примерах выдающихся мелодистов и исполнителей.

В конце прошлого года композитору пришлось комментировать слухи о завершении музыкальной карьеры. Новости об этом стали расползаться по Сети после интервью певца для YouTube-шоу «Личные связи». В беседе с ведущим он назвал поп-музыку уделом молодых и отметил, что пора давать дорогу новым исполнителям.

Позднее в соцсетях Маликов призвал поклонников не верить слухам в интернете и подчеркнул, что не собирается уходить со сцены.