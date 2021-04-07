Шведское СМИ оценило «новый козырь» России в отношениях с Евросоюзом

Стокгольм, 7 апреля. Успешное применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» можно считать главным политическим козырем Кремля во взаимоотношениях с Европой. Об этом заявил шведский журналист Ян Хеглунд.

Государства Евросоюза в последнее время испытывают серьезные проблемы с вакцинацией. При этом российское лекарство успешно применяется в целом ряде стран. Это обстоятельство способно привести к частичному изменению политики Евросоюза в отношении к РФ, считает корреспондент шведской газеты Göteborgs-Posten Ян Хеглунд в своей статье.

Журналист утверждает, что многие страны ЕС разочарованы задержками в поставках лекарства и его распределении между государствами. Ряд стран уже «посматривают» на Россию, в которой успешно и широко применяется безопасная вакцина. Хеглунд акцентировал внимание на том, что, канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько раз говорила о готовности закупить вакцину «Спутник V», после того, как пройдет процесс его регистрации на территории Евросоюза.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о готовности приобрести 2,5 млн доз вакцины «Спутник V». Политик добавил, что это произойдет, когда регулятор в ЕС зарегистрирует российский препарат.