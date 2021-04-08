Twitter планирует приобрести Clubhouse за 4 миллиарда долларов

Москва, 7 апреля. Соцсеть Twitter занялась обсуждением покупки набирающего популярность мессенджера аудио-чатов Clubhouse. Сделку планируется провести за 4 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

На данный момент компания Clubhouse ведет переговоры о привлечении инвесторов. Во вторник, 6 апреля, руководство соцсети объявило об обновлении в приложении — теперь появилась функция прямых платежей от одного пользователя к другому.

В появившейся совсем недавно соцсети Clubhouse юзеры могут общаться только с помощью голосовых месседжей — текстовых сообщений там нет. Именно такая новинка и привлекла огромное число рядовых пользователей и знаменитостей в это приложение.