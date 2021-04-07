Психологическое состояние будущей матери влияет на пол ребенка

Мадрид, 7 апреля. Подверженные стрессу женщины чаще всего рожают девочек. Об этом заявили ученые из Университета Гранады в Испании.

Они провели исследование, в котором приняли участие 108 женщин. Каждая из них измеряла свой уровень кортизола в волосах до зачатия, во время него и за неделю до родов.

«Полученные нами результаты были удивительными, поскольку они показали, что у женщин, родивших девочек, наблюдается более высокая концентрация кортизола в волосах за несколько недель до, во время и после зачатия, чем у мальчиков», — заявила главный автор этой работы и исследователь из отдела личности, оценки и психологического лечения UGR Мария Изабель Перальта Рамирес.

Сперматозоиды, несущие женскую Х-хромосому, гораздо легче проходят через цервикальную слизь в неблагоприятных условиях. Гормональные изменения в организме матери напрямую влияют на процесс зачатия.

Невролог Павел Хорошев ранее рассказал, как беременность влияет на мозг женщины. В это время происходит увеличение гипофиза и отдела, который отвечает за эмоциональное поведение.