Пришила и полирнула в фоторедакторе: Миро заподозрила Викторию Боню в пластике ягодиц

Москва, 7 апреля. Скандальный блогер Лена Миро уверена, что светская львица, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отважилась на операцию на ягодицах.

Боня практически ежедневно публикует на своей странице в Instagram кадры с эффектных фотосессий, на которых предстает роковой красавицей с аппетитными формами. На одно из подобных фото обратила внимание Миро.

«На фотошоп Вики Бони лично я могу смотреть бесконечно. Стирать четверть века с лица, которому срочно необходим smas-лифтинг, — это и быть безбашенной Боней из «Дома-2», — пишет блогер на своей странице в ЖЖ.

Показав одну из фотографий со страницы модели, Миро выразила мнение, что Боня решилась на операцию по увеличению пятой точки.

«Или все же нарисовала в фотошопе? Одно из двух. Ну, или и то, и другое: сначала пришила, а потом полирнула в фоторедакторе», — гадает блогер.

Она подчеркнула, что никогда не поверит в то, что на фотографиях из соцсети подписчики видят настоящие ягодицы светской львицы. В качестве доказательства она показала кадры, сделанные папарацци и не прошедшие обработку.

«Широкая, длинная, рыхлая, депрессивная ж***. Тоскливая. Под каким углом ее ни рассматривай. Причем, так у Вики было всегда: даже в ее лучшие годы. <…> Такую никакими приседами не надуть. Единственный способ придать ей округлость — это, как мне кажется, имплантация», — подчеркнула Миро.

Блогер не понимает, зачем женщина за 40 могла решиться на такую операцию, и выразила надежду, что все же Боня «просто в очередной раз переборщила с фотошопом».

Ранее Боня заявила, что выступает против «уколов красоты», поскольку ботокс лишь уродует внешность. Заявив, что сама она давно отказалась от «подколок», светская львица показала в соцсети фотографии некоторых звезд, которые, по ее мнению, переборщили с ботоксом. По словам телеведущей, избежать проблем с возникновением морщин и старением позволит регулярная гимнастика лица.