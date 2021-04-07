Российская премьера сиквела «Венома» состоится 16 сентября

Москва, 7 апреля. Продолжение фильма «Веном» неоднократно откладывалось, однако российские зрители смогут посмотреть премьеру в кино с 16 сентября 2021 года.

Новая лента «Веном: Да будет Карнаж» будет рассказывать историю о противостоянии журналиста Эдди Брока и симбиота с необычным серийным убийцей, который в дальнейшем получит имя Карнаж. Сверхспособности повлияют на разум преступника, и он начнет уничтожать все на своем пути.

Известно, роли в фильме исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Стивен Грэм. Фильм получил возрастное ограничение 18+.

Ранее актер Том Холланд рассказал, чем займется после съемок киноленты «Человек-паук: Нет пути домой». Контракт артиста с киностудией Marvel истекает, и эта картина может стать последней.