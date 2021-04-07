Норкин нашел причину скандала вокруг песни Манижи для Евровидения

Москва, 7 апреля. Скандал вокруг песни Манижи Russian Woman случился не из-за текста, а подтекстов и смыслов, которые общество либо неправильно поняло, либо не поняло вообще. Об этом заявил телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи».

Норкин обсудил с гостями скандал вокруг певицы Манижи Сангин, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме. Он напомнил, что волна возмущения текстом композиции привела к проверке Следственного комитета РФ на предмет экстремизма, оскорбления и унижения достоинства представителей конкретных социальных групп.

По словам телеведущего, он до сих пор не посмотрел целиком номер Манижи, его знакомство с песней ограничивается фрагментами, увиденными и услышанными в студии. Однако его впечатлило, что клип на официальном ресурсе Евровидения на YouTube собрал уже более 7 млн просмотров.

«Она просто убила всех. Потому что у второй по популярности песни меньше 200 тысяч. То ли это наши побежали смотреть, что это такое, то ли она действительно попала. Может, это боты. Я не знаю», — отметил Норкин, добавив, что ознакомится с композицией детально.

После разговора с экспертами в студии ведущий пришел к выводу, что восприятие песни Манижи связано не столько с самой «Русской женщиной», сколько с личностью певицы и ее общественной позицией.

«Есть ощущение, что скандал случился не из-за текста и видеоряда, а из-за подтекстов и смыслов, которые мы или понимаем по-разному, или не понимаем вообще», — подчеркнул Норкин.

Песня Манижи вызвала большой интерес у европейских зрителей Евровидения, однако в России сама певица подверглась травле. По словам певицы, в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.

К дискуссии о песне Russian Woman подключились даже сенаторы и вице-спикер Госдумы. Священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах Фотий и Имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов вообще высказались о том, что Маниже стоит выбрать другую песню для конкурса.

Ранее за певицу вступилась Ксения Собчак, которая полагает, что за травлей кто-то стоит. По мнению телеведущей, это спланированная атака, целью которой является не Манижа, а репутация Первого канала.