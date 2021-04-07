Сербский актер Милош Бикович станет членом жюри Московского кинофестиваля

Москва, 7 апреля. Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович возглавит жюри Московского кинофестиваля в 2021 году. Об этом стало известно на первой официальной пресс-конференции ММКФ.

Членами жюри основного конкурса в этом году станут оператор и продюсер Брийянте Мендоса, бразильский режиссер Карим Айнуз, Милош Бикович, российский композитор Юрий Потеенко, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева.

В состав коллегии, оценивающей конкурс документального кино, вошли кинокритик Лев Карахан, продюсер, педагог и сценарист Дорота Рожковская, а также режиссер Атанас Георгиев. Короткий метр будут оценивать продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, режиссер Денеш Надь и актер Каис Насеф.

Само мероприятие будет проходить в Москве с 22 по 29 апреля 2021 года. Фестиваль откроет военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев», где главную роль исполнил Павел Прилучный.

Ранее звезда «Холопа» Милош Бикович получил российское гражданство. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.