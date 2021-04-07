Армия ЦАР разгромила боевиков в крупном бою на северо-западе страны

Банги, 7 апреля. Подразделения армии ЦАР обнаружили отряд боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в ходе зачистки территорий в 12 километрах северо-западнее от города Буар. Бандиты отказались сложить оружие, после чего вспыхнул продолжительный бой.

Итогом многочасового противостояния стало бегство уцелевших радикалов. Бандформирование понесло значительные потери как убитыми, так и ранеными.

По предварительным данным, в бою погибло и несколько военнослужащих. Сейчас ситуация в районе спокойная, правительственные войска обеспечили безопасность жителей в соседних населенных пунктах, а также начали преследование отступающих бандитов.

Согласно данным разведки, боевики планировали превратить расположенный неподалеку город Нием в перевалочную базу. До этого там находилось около 700 боевиков.

Прошедший бой, как и предстоящее освобождение Ниема, станет еще одним шагом к окончательной победе центральноафриканских властей над «Коалицией патриотов за перемены». Фактически войска республики уничтожили очаг радикалов и продолжают финальную зачистку районов вдоль границ с Камеруном и Чадом.

Правительственным войскам удалось взять всю территорию республики под контроль всего за несколько месяцев. Как уточнил советник президента ЦАР Валерий Захаров, в стране остались только отдельные преступные элементы и в скором времени силовики нейтрализуют их.

Политик добавил, что центральноафриканцам больше ничего не угрожает. Лучшим примером этого послужило масштабное празднование Пасхи в ЦАР. На освобожденных от боевиков территориях также восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы, а в республике свободно проводят культурные и спортивные мероприятия.