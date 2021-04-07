Употребление в пищу овощей может снизить риск развития рака толстой кишки

Москва, 7 апреля. Снизить угрозу жизни помогут орехи, семена, цельнозерновые, овощи и бобовые, заявила врач-онколог, диетолог и координатор общественного здравоохранения Эми Розенфельд.

Эти продукты богаты клетчаткой, что положительно сказывается на работе кишечника. Диетолог рекомендует ежедневно употреблять в пищу по пять порций овощей и фруктов, а также заменить мясо на нут, фасоль или чечевицу. Из цельнозерновых Розенфельд посоветовала включить в рацион овес, ячмень, гречку, киноа, дикий и коричневый рис.

Недавно ученые из Некоммерческой рабочей группы по охране окружающей среды и общественного здравоохранения (EWG) сообщили, что продукты-полуфабрикаты могут повысить риск развития рака. Они содержат до 2000 непроверенных химических веществ, поэтому лучше отдать предпочтение здоровой пище.