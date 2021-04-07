В Исламабаде считают Россию фактором стабильности в Пакистане

Исламабад, 7 апреля. Россия является фактором стабильности в Пакистане и мире. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

По словам министра, власти страны считают отношения с Москвой одним из своих приоритетов.

«Россия в этом регионе — фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене», — сказал глава МИД Пакистана.

Шах Мехмуд Куреши также добавил, что Исламабад планирует строить сильные многовекторные отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Пакистана с рабочим визитом.