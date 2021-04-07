МакSим рассказала, как пристрастилась к алкоголю и дважды оказалась в реанимации

Москва, 7 апреля. Певица МакSим (Марина Максимова) впервые подробно рассказала, как восстанавливалась после тяжелой травмы. Борьба с последствиями ДТП заняла больше года.

В эфире шоу «Судьба человека» артистка призналась, что ей потребовалось набраться сил, чтобы снова начать жить, как раньше. До аварии в 2019 году певица забеременела третьим ребенком, однако неурядицы в личной жизни сказались на здоровье, и МакSим потеряла ребенка.

Чтобы справиться со стрессом, певица полностью сосредоточилась на своем бизнесе — школе искусств. Однако здесь тоже последовала неудача — школу пришлось закрыть. Черная полоса продолжалась, и МакSим попала в ДТП: по дороге в аэропорт у такси оторвалось колесо.

Несмотря на то, что травмы не угрожали жизни артистки, восстановление заняло много времени. Больше всего МакSим мучали головные боли.

«Тогда я познакомилась с алкоголем. Мой организм не привык к такого рода испытаниям, и я дважды в таком состоянии побывала в реанимации», — призналась звезда.

Вернуться к нормальной жизни певице помогла реабилитация, покой, близкий человек и временное отстранение от общественной жизни. Сегодня МакSим всеми силами старается вернуться на сцену.

Несколько месяцев назад 37-летняя звезда объявила о своем возвращении. Сейчас она активно посещает различные шоу и работает над новыми хитами. После «пропажи» из светской тусовки МакSим поразила поклонников изменениями во внешности. Долгое время ее критиковали за лишний вес, в связи с чем она решила заняться своим телом. Сейчас певица выглядит идеально и смело публикует фотографии в бикини.