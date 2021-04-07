Песков: детали допуска участников послания Путина Федеральному Собранию дорабатываются

Москва, 7 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке к посланию президента России Федеральному Собранию. Об этом он сказал журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль в скором времени определит порядок присутствия на оглашении послания российского лидера Владимира Путина.

«Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями, и в ближайшие дни будет соответствующая информация распространяться», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля.

Ранее Песков ответил, как ситуация в Донбассе влияет на курс рубля.