Бананы назвали эффективным средством против изжоги и язвы

Вашингтон, 7 апреля. Ежедневное употребление бананов улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также позитивно влияет на здоровье внутренних органов. Об этом рассказала диетолог Синтия Сасс.

Плоды бананов содержат множество витаминов и питательной клетчатки. В среднем плоде содержится 422 миллиграмма калия, а также около 20% ежедневной нормы витаминов C и B6. Он также является источником резистентного крахмала, который подавляет аппетит и помогает худеть.

По словам диетолога, бананы снижают артериальное давление и содержат пробиотики, которые улучшают пищеварение. Благодаря высокому содержанию калия фрукт предотвращает вздутие и запоры, снижает кислотность в организме и борется с изжогой и язвой, рассказала диетолог.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о вреде хлеба для организма. По словам специалиста, большое количество углеводов делает его вреднее, чем сахар-рафинад.