«Локомотив» победил «Сочи» и вышел в 1/2 финала Кубка России

Сочи, 7 апреля. Московский «Локомотив» в выездном матче переиграл «Сочи» со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.

Дублем в составе «железнодорожников» отметился Федор Смолов. Еще один гол на счету Франсуа Камано. За «Сочи» мяч забил Артур Юсупов, а защитник команды Кирилл Заика во втором тайме был удален с поля за вторую желтую карточку.

В другом четвертьфинальном поединке грозненский «Ахмат» переиграл «Уфу» с минимальным счетом. Путевку в полуфинал кубка 8 апреля разыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».

Ранее стало известно, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост. Его место занял белорусский специалист Виктор Гончаренко, который ранее возглавлял московских «армейцев».