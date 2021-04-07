Премьер-министр Чехии уволил министра здравоохранения

Прага, 7 апреля. Глава минздрава Чехии Ян Блатны по решению руководства страны покинул свой пост. Информацию об этом сообщают СМИ.

Журналисты рассказали, что на место Яна Блатны премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже назначил нового человека. Руководить минздравом станет глава одной из пражских больниц.

«Вместо Яна Блатны пост главы минздрава займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», — сказал Бабиш.

Ян Блатны назвал свое увольнение политически мотивированным. По его словам, он выполнял свою работу честно, с использованием всех имеющихся знаний и сил.

Ранее сообщалось, что страны ЕС «непрямо вынуждают» Чехию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».