Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Люберцах

Люберцы, 7 апреля. Возгорание на складе с бытовой химией и спортивным инвентарем локализовано на площади шесть тысяч квадратных метров, сообщили в ГУМЧС.

Инцидент произошел на одном из складов в Московской области. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются компетентными органами.

Об обнаружении густого черного дыма вокруг строения очевидцы сообщили спасателям. В помещении склада производится розлив шампуня, а также хранятся спортивный инвентарь и бытовая химия.