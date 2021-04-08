День российской анимации: почему отечественные мультики любят во всем мире

Премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» состоялась 8 апреля (26 марта по старому стилю) 1912 года. В столетие премьеры в 2012 году был учрежден светлый и добрый праздник — День российской анимации. До сих пор мультипликационная школа в России остается одной из самых сильных в мире. Российские мультики, известные во всем мире, — в материале ФАН.

В 1912 году биолог Владислав Старевич сделал первую в России анимацию «Прекрасная Люканида» про несчастную любовь насекомых. Короткий анимированный фильм был снят по принципам кукольного кино. Но вместо кукол Старевич использовал препарированных насекомых.

Слава об анимационном фильме разнеслась по разным странам. Традиции русской анимации переняла советская школа и укрепила славу о мультфильмах из СССР. До сих пор советские мультипликационные фильмы любят за их доброту, необычность и уникальные решения.

Сегодня российские мультипликаторы не теряют своих позиций и продолжают создавать мультфильмы, известные во всем мире.

«Маша и Медведь»

Мультсериал про непоседливую Машу и доброго Медведя покорил сердца не только детей и взрослых в нашей стране, но и завоевал любовь миллионов во всем мире. Мультик занимает лидирующие позиции в Италии, Индонезии, Великобритании, Германии, Австралии, США и еще десятках стран.

«Смешарики»

Первые серии «Смешариков» вышли еще 17 лет назад, но до сих пор мультфильм не теряет популярности. Создателям удалось сделать мультфильм интересным не только для детей, но и для взрослых. За яркой картинкой и веселыми персонажами скрываются глубокие мысли, понятные взрослым.

«Лунтик и его друзья»

Мультсериал рассказывает о приключениях маленького пушистого существа Лунтика — космического пришельца. Фильм привлекает детей не только необычными образами, добрыми персонажами, но и обучающим элементом.

«Фиксики»

Мультсериал вышел в 2010 году и завоевал сердца детей. Он создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и рассказывает о фиксиках, которые живут внутри различных приборов и техники, содержат ее в порядке и отлично знают, что и как устроено.

Российские мультфильмы сохранили присущие своим предшественникам доброту и оптимизм — в них нет насилия и жестокости. При этом мультики не только дают практические советы детям, но и учат добрым поступкам. Именно поэтому российской анимации до сих пор удается сохранять любовь детей и взрослых во всем мире.