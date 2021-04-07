Политолог усомнился в способности оппозиции войти в парламент Грузии

Тбилиси, 7 апреля. Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал прошедший раунд переговоров по урегулированию политического кризиса в Грузии и высказался о перспективах оппозиции страны.

Сакварелидзе в беседе с журналистами особо подчеркнул, что сгладить острые углы в отношениях между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции пытался спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон. Однако его предложения были отклонены.

«Трудно найти лучший формат, чем приезд высокопоставленных лиц из Европы для того, чтобы оппозиционные партии из улицы перешли в парламент. Для этого миссия была сделана два раза. Не знаю, что можно было бы еще добавить в качестве нового формата. Исходя из того, до чего дошла оппозиция в своем капризе и упорстве, я не вижу перспектив их входа в парламент», — сказал политолог.