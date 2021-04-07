Не солидно это: Дана Борисова «разоблачила» богатого мужа Алены Кравец 

Москва, 7 апреля. Телеведущая Дана Борисова скептически относится к рассказам модели и звезды различных ток-шоу Алены Кравец, считая, что та выдумала для хайпа счастливую семейную жизнь с бизнесменом Русланом.

Кравец много лет состоит в браке с Русланом, пара воспитывает дочку. Сама светская львица неоднократно подчеркивала, что ее муж — валютный миллионер и владеет недвижимостью на Рублевке. Борисова в YouTube-шоу «Откройте, Давид!» назвала подобные заявления обычной выдумкой. По ее словам, Руслан слишком часто стал появляться на ТВ, тогда как по-настоящему влиятельный человек никогда не станет выставлять личную жизнь напоказ.

«Шикарность и богатство ее мужа Руслана сильно преувеличены. Если бы он был настоящий олигарх, сомневаюсь, что ходил бы на шоу за гонорары. И вообще, не солидно это», — подчеркнула телезвезда.

Не так давно Кравец обвинила Борисову в попытке закрутить роман с ее супругом. По словам светской львицы, Дана якобы присылала тому откровенные фотографии. Телеведущую подобные скандалы не задевают: это хороший способ подогреть интерес зрителей.

Ведущий YouTube-шоу поинтересовался у своей гостьи, честна ли она сама.

«Может быть, в быту могу по минимуму соврать, но я честна сама с собой и с окружающими. Если спрашивают, говорю, как есть. Мне по большому счету на эту Кравец и Калашникову совершенно наплевать. За что они меня так? В шоу что-то не поделили. Да, мы не общаемся в жизни! Согласно сценарию выясняли отношения. В чем меня Калашникова обвинила? В том, что я ей голые фотки отправляю? Ну это какая-то ее воспаленная фантазия. Всю жизнь интересовалась только мужчинами», — с улыбкой ответила Борисова.

Ранее ФАН составил рейтинг десяти самых скандальных звезд шоу-бизнеса России. Одну из строчек заняла Борисова. Минувшей зимой в Сети распространили видео интимного содержания с ее участием. Позднее теледива подтвердила, что на кадрах действительно запечатлена она. По ее словам, видео сделано около семи лет назад, когда она активно употребляла наркотики.

Борисова отметила, что не видит «ничего страшного» в появлении видео в Сети, поскольку уже неоднократно рассказывала о своих проблемах с запрещенными препаратами в то время. И подобное поведение, по ее словам, «оказалось следствием опасных экспериментов с ними».