Экс-баскетболистка курского «Динамо» стала героем мультфильма «Космический джем»

Курск, 7 апреля. Бывшая баскетболистка курского клуба «Динамо» Ннемкади Огвумике, ныне одна из лидеров женской сборной WNBA США, стала героем нового фантастического мультфильма «Космический джем. Новое поколение».

В прокат анимационная картина про баскетболистов, в том числе и монстров, выйдет этим летом. Персонажи команды соперников были срисованы с действующих звезд NBA И WNBA: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Дэмиан Лиллард, Дайана Таурази, Ннека Огвумике и многих других.

Стало известно, что экс-участница курского «Динамо» в мультфильме будет строить козни при помощи паутины, а Дайану Таурази покажут в образе смертельно опасной змеи.

Ранее ФАН сообщал, что курский кинофонд запустил новый исторический проект «Кинодневники. История страны в кино». Церемонию открытия посетило более 30 зрителей.