Стало известно о планах премьера Японии посетить Индию и Филиппины

Токио, 7 апреля. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга планирует посетить Индию и Филиппины после предстоящих переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

По данным японских СМИ, глава правительства желает усилить сотрудничество с указанными странами для построения свободного открытого Индо-Тихоокеанского региона в противовес Китаю.

Стоит отметить, что Суга станет первым японским политиком, который проведет прямые переговоры с американским лидером. Предполагается, что на переговорах с Байденом будут затронуты вопросы усиления сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

Ранее стало известно, что россияне приписали посла Японии в Киеве Такаши Кураи к клубу «любителей поскулить» после высказывания о Крыме.