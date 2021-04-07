Боевики совершили серию атак на мирных граждан в северной части Нигерии

Абуджа, 7 апреля. Боевики совершили несколько нападений в северо-западной части Нигерии. Их жертвами стали восемь мирных жителей, еще четверо получили ранения, сообщил комиссар по внутренней безопасности штата Кадуна Самуэль Аруван.

По данным силовиков, сначала террористы устроили засаду на дороге Кадуна — Качия недалеко от деревни Каданье. Радикалы расстреляли проезжавшие мимо автобус и грузовик. Пять человек скончались на месте, трое получили ранения. По предварительным данным, еще несколько граждан попали в плен к боевикам.

Позднее вооруженные преступники вторглись в деревню Инлово. Они угнали 180 голов крупного рогатого скота и убили фермера. Неподалеку в поселении Акилбу боевики обстреляли автомобиль. Находившиеся внутри люди получили смертельные ранения.

Ранее в южной части Нигерии атака радикалов обернулась крупнейшим в истории страны побегом из тюрьмы. Группа бандитов ворвалась в исправительное учреждение Оверри в штате Имо и освободила почти две тысячи заключенных. Правительство считает, что за нападением стоят сепаратисты, которые действуют в этом регионе африканского государства.