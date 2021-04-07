Патрушев: Москва готова обсуждать с Вашингтоном контроль над вооружениями

Москва, 7 апреля. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва надеется на восстановление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на крайне низком уровне. Однако история неоднократно демонстрировала, что в решающие моменты Россия и США способны налаживать эффективное сотрудничество, несмотря на разногласия.

«Мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться», — пояснил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ приветствовал решение Вашингтона продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, отметив, что данный факт дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия между РФ и США.

Ранее Патрушев сообщил, что США занимаются разработкой биологического оружия в лабораториях, которые находятся около границ России и Китая. По его словам, американская сторона утверждает, что лаборатории якобы являются исследовательскими центрами, где специалисты из США помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с тяжелыми заболеваниями.