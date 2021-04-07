Владимир Зеленский 8 апреля посетит Донбасс

Киев, 7 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля планирует посетить Донбасс. Соответствующую информацию сообщили СМИ со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Поездка Зеленского в Донбасс связана с обострением ситуации на территории региона, уточняет «Интерфакс-Украина».

В Донбассе последнюю неделю наблюдается рост случаев нарушения режима прекращения огня. Только за 3 апреля в регионе наблюдалось свыше тысячи обстрелов. Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована на северной окраине Донецка и вблизи Золотого.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не дает результатов. Руководство Киева продолжает блокировать все предложения региональных властей по стабилизации обстановки на востоке Украины.