Пентагон рассекретил записи капитана военного корабля о летающих над судном «тарелках»

Вашингтон, 7 апреля. Капитан военного судна делал заметки в бортовом журнале, описывая, как над кораблем часто летают «большие дроны», которые не похожи на технику, изобретенную человеком.

Пентагон рассекретил записи бортового журнала корабля ВМФ США. В них упоминается НЛО. Капитан судна писал, что над кораблем постоянно курсируют дроны огромных размеров, которых, по его словам, люди создать не могли.

Офицер отмечал, что похожие на космические тарелки дроны летали возле военных кораблей, когда те проходили Нормандские острова у побережья южной Калифорнии.

Главнокомандующий ВМС США пояснил ситуацию и рассказал, что подобные случаи наблюдают моряки по всему миру, их фиксируют и изучают специалисты.

ФАН сообщал, что бортовые записи о загадочных НЛО, которые парили над эсминцами ВМС США у побережья Калифорнии еще в июле 2019 года, изучают эксперты.