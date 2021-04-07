Пользователи социальных сетей обсуждают предположительный состав правительства ЦАР

Банги, 7 апреля. Состав нового правительства Центральноафриканской Республики пока не определен. Однако в интернете начали появляться предположения о том, кто может в него войти.

В социальной сети Facebook опубликовали запись, в которой назвали возможных претендентов на места в кабмине.

Если верить этой информации, то Минобороны продолжит возглавлять Мари Ноэль Кояра. Она заняла свой пост в 2015 году. Анри Ванзет Лангисара останется министром общественной безопасности. Руководящее место в МИД сохранит Сильви Байпо-Темон, которая выполняет эту работу с 2018 года.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера не называл имен чиновников, которых заменят или оставят. Он предупредил, что некоторых членов правительства отправят в отставку, а их места займут люди, способные работать на благо мира и стабильности в стране. Кроме того, одно из основных его требований к министрам — представление интересов всех слоев населения.