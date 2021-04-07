Лондон, 7 апреля. Недавние действия Роскомнадзора в отношении Twitter продемонстрировали решительность России избавиться от западных технологических компаний, пишет Financial Times.

Корреспондент Макс Сэддон считает, что в России готовы бросить вызов западным IT-проектам, которые игнорируют законодательство страны, и сократить зависимость от иностранных компаний. По его словам, установление контроля является одной из самых важных задач.

Речь идет не только о хранении данных российских граждан на территории западных государств, но и распространении запрещенной информации. Например, Twitter до сих пор не удалил 3168 постов, в которых содержатся призывы к незаконным действиям. Руководство соцсети сообщило, что провело конструктивные переговоры с российской стороной и пообещало пресекать подобные случаи.

Сэддон допустил, что суверенный интернет в РФ может закончиться для западных компаний катастрофой. Он предположил, что у Москвы появится технология, которая позволит исключать опасный контент. При этом огромная часть пользователей уйдет, оставив Twitter, Facebook и Google без аудитории.

Представители Государственной думы РФ единогласно поддерживают выход Москвы на такой уровень. Депутаты понимают, зачем западным медиа нужны именно российские пользователи.

«Западные компании здесь работают, зарабатывают миллионы, но не платят налоги и не отвечают на наши совершенно разумные требования», — заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

Корреспондент Financial Times не исключил, что именно альтернативная сеть, созданная специалистами из РФ, станет тем рычагом, благодаря которому IT-компании начнут соблюдать местные законы.

Политолог Юрий Самонкин ранее напомнил Федеральному агентству новостей о сомнительных успехах США в борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом.