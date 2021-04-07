«Калашников» досрочно закрыл гособоронзаказ на поставки ракет «Вихрь-1» в ВС РФ

Москва, 7 апреля. Концерн «Калашников» смог досрочно завершить выполнение гособоронзаказа на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.

Отмечается, что концерн полностью выполнил гособоронзаказ по поставкам Минобороны России управляемых ракет «Вихрь-1», которые способны поражать бронированную технику и низкоскоростные воздушные цели.

«С момента возобновления госконтракта весной 2014 года нам удалось в кратчайшие сроки не только наладить крупносерийное производство новых ракет «Вихрь-1», но и решить вопрос с заменой импортных комплектующих на отечественные», — рассказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

По имеющейся информации, «Калашников» стал победителем конкурса Минобороны в июле 2013 года. Уже в октябре 2015 года концерн передал в МО РФ первую партию ракет. Общая сумма госконтракта составила около 13 млрд рублей.

Ранее стало известно, что полк специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае получил на вооружение новейшие автоматы Калашникова АК-12, модернизированная версия которого была представлена в феврале 2021 года.